Депутат торак-коммуналь хуҗалык өчен субсидия алу мөмкинлеге турында сөйләде

Әгәр торак һәм коммуналь хезмәтләр өчен түләү чыгымнары бюджетның шактый зур өлешен алып торса, милекче яисә яллаучы дәүләт ярдәме сорап мөрәҗәгать итә ала.
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