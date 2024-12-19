Грозит смертью: Врачи предупредили о синдроме праздничного сердца в Новый год

Врач предупредила о синдроме праздничного сердца в Новыйй год, который грозит летальным исходом Во время продолжительных новогодних праздников некоторые люди рискуют неожиданно скончаться, совершенно не подозревая об этом.
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