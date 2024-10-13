ЕС не может больше снабжать Украину оружием, поэтому строит для неё заводы

Военная промышленность европейских государств не способна удовлетворить спрос Киева на боеприпасы, легче построить новые заводы на Украине, чем увеличить производительность европейских оружейных заводов, 13 октября сообщает газета Washington Post со ссылкой на анонимного источника.
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