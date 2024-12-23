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Названо самое популярное у россиян желание на Новый год

Названо самое популярное у россиян желание на Новый год

Самым популярным новогодним желанием россиян стало завершение специальной военной операции (СВО). Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Всероссийским центром исследования общественного мнения (ВЦИОМ).

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