12 фигурантов дела о торговле детьми частично признали свою вину

12 фигурантов уголовного дела о торговле детьми частично признали свою вину. Об этом сообщает ТАСС.По информации агентства, обвиняемые активно оказывают помощь следствию, помогая в раскрытии преступления.
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