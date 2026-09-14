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В Смоленской области обучаются более 700 студентов в новом кластере «Педагогика»

В Смоленской области обучаются более 700 студентов в новом кластере «Педагогика»

В Смоленской области в 2024 году начал работу новый образовательный кластер «Педагогика», в котором уже обучаются более 700 студентов.

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