Генсек правящей партии Грузии: Отдельные зарубежные страны хотят, чтобы у нас произошла революция Генсек правящей партии Грузии: Отдельные зарубежные страны хотят, чтобы у нас произошла революцияГенеральный секретарь партии «Грузинская мечта» Каха Каладзе, находящийся так же в должности мэра Тбилиси, заявил о том, что внешние силы предпринимают попытки совершить в республике государственный переворот.