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Военные новости ★ спецоперация

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Генсек правящей партии Грузии: Отдельные зарубежные страны хотят

Генсек правящей партии Грузии: Отдельные зарубежные страны хотят, чтобы у нас произошла революция Генсек правящей партии Грузии: Отдельные зарубежные страны хотят, чтобы у нас произошла революцияГенеральный секретарь партии «Грузинская мечта» Каха Каладзе, находящийся так же в должности мэра Тбилиси, заявил о том, что внешние силы предпринимают попытки совершить в республике государственный переворот.

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Комментарии
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ЖМ
Женя Мукажанов
Американцы как хамелеоны потому  им верить нельзя
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12 час.

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