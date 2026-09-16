Под Харьковом прогремели взрывы на фоне действующей воздушной тревоги

Под Харьковом в ночь на среду, 16 сентября, прогремели взрывы, сообщают украинские СМИ.В сообщении уточняется, что взрыв произошёл за пределами города.
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