Что за историю семьи из Барнаула, живущей среди тараканов, показали на Первом канале?

Многодетная мать в эфире программы "Мужское/Женское" заявила, что вполне справляется со своими обязанностями Скандал в барнаульской многоэтажке, связанный с грязью и тараканами в одной из квартир, обсудили на Первом канале.
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