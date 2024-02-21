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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Что за историю семьи из Барнаула, живущей среди тараканов, показали на Первом канале?

Что за историю семьи из Барнаула, живущей среди тараканов, показали на Первом канале?

Многодетная мать в эфире программы "Мужское/Женское" заявила, что вполне справляется со своими обязанностями Скандал в барнаульской многоэтажке, связанный с грязью и тараканами в одной из квартир, обсудили на Первом канале.

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