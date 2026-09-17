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62ИНФО | Новости Рязани

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В центре Рязани в ДТП с маршруткой пострадал 21-летний водитель

В центре Рязани в ДТП с маршруткой пострадал 21-летний водитель

По информации правоохранителей 21-летний рязанец ехал на автомобиле «Лада Гранта». В определенный момент он врезался в маршрутный автобус «Паз».

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