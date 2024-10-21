Вероятное повышение ключевой ставки ЦБ сыграет на стороне рубля

В центре внимания. В мире на прошлой неделе превалировали позитивные настроения. Инвесторы отыгрывали события стартовавшего сезона отчетностей, неплохую статистику из Китая и итоги заседания ЕЦБ, на котором регулятор продолжил цикл смягчения ДКП.