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Новости экономики России

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Вероятное повышение ключевой ставки ЦБ сыграет на стороне рубля

Вероятное повышение ключевой ставки ЦБ сыграет на стороне рубля

В центре внимания. В мире на прошлой неделе превалировали позитивные настроения. Инвесторы отыгрывали события стартовавшего сезона отчетностей, неплохую статистику из Китая и итоги заседания ЕЦБ, на котором регулятор продолжил цикл смягчения ДКП.

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