PS5-эксклюзив Saros от создателей Returnal готовится уже несколько лет — бюджет сопо...

PS5-эксклюзив Saros от создателей Returnal готовится уже несколько лет — бюджет сопоставим с затратами на выпуск Alan Wake IIНедавно Housemarque переехала в новый офис в Хельсинки с современным оборудованием и собственным кинотеатром.
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