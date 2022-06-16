White House/via Globallookpress.com Трагедия американского народа заключается в действии элит США. Об этом в материале для газеты People’s Daily рассказал профессор Института международных отношений Китайского университета иностранных дел Ли Хайдун.
White House/via Globallookpress.com Трагедия американского народа заключается в действии элит США. Об этом в материале для газеты People’s Daily рассказал профессор Института международных отношений Китайского университета иностранных дел Ли Хайдун.
Свежие комментарии