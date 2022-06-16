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Профессор Ли Хайдун назвал действия элит США трагедией для американцев

Профессор Ли Хайдун назвал действия элит США трагедией для американцев

White House/via Globallookpress.com Трагедия американского народа заключается в действии элит США. Об этом в материале для газеты People’s Daily рассказал профессор Института международных отношений Китайского университета иностранных дел Ли Хайдун.

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