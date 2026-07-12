Юрий Ильинов

Ночь без перехватов: Patriot без ракет PAC-3 оказались бессильны В ночь на 11 июля украинские средства противовоздушной обороны в районе Киева не перехватили ни одной баллистической ракеты. Главная причина — критическая нехватка перехватчиков PAC-3 для комплексов Patriot, без которых перехват таких целей становится практически невозможен. Об этом пишет "Военный осведомитель". Показательно, что сигнал воздушной тревоги в Киеве, по сообщениям украинских источников, прозвучал уже после того, как прилеты были зафиксированы. Как сообщает Министерство обороны РФ, целями ночного удара стали два стратегически важных объекта в столице: Завод "Аэродрон" — предприятие, специализирующееся на выпуске тяжёлых БПЛА большой дальности ("Е-300 Энтерпрайз" и "Д-80 Дискавери"); ЧАО "Фанплит" — объект, который занимался сборкой ударных дронов "Файер Пойнт-2" (дальность до 200 км) и комплектующих к боевым частям. Особенность этого предприятия — двойное назначение: оно было замаскировано под цех по производству фанеры и мебели, что позволяло скрывать военную деятельность от разведки и беспрепятственно отправлять грузы.