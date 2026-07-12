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Славянская доктрина

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Западные СМИ: Запад готов развязать Третью мировую

Западные СМИ: Запад готов развязать Третью мировую

Западные СМИ: Запад готов развязать Третью мировую Западная пресса всё чаще стала писать о грядущей большой войне – одни предупреждают о том, что мир стоит на грани Третьей мировой, другие призывают побыстрее вооружаться, чтобы к ней подготовиться.

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Юрий Ильинов
Ночь без перехватов: Patriot без ракет PAC-3 оказались бессильны В ночь на 11 июля украинские средства противовоздушной обороны в районе Киева не перехватили ни одной баллистической ракеты. Главная причина — критическая нехватка перехватчиков PAC-3 для комплексов Patriot, без которых перехват таких целей становится практически невозможен. Об этом пишет &quot;Военный осведомитель&quot;. Показательно, что сигнал воздушной тревоги в Киеве, по сообщениям украинских источников, прозвучал уже после того, как прилеты были зафиксированы. Как сообщает Министерство обороны РФ, целями ночного удара стали два стратегически важных объекта в столице: Завод &quot;Аэродрон&quot; — предприятие, специализирующееся на выпуске тяжёлых БПЛА большой дальности (&quot;Е-300 Энтерпрайз&quot; и &quot;Д-80 Дискавери&quot;); ЧАО &quot;Фанплит&quot; — объект, который занимался сборкой ударных дронов &quot;Файер Пойнт-2&quot; (дальность до 200 км) и комплектующих к боевым частям. Особенность этого предприятия — двойное назначение: оно было замаскировано под цех по производству фанеры и мебели, что позволяло скрывать военную деятельность от разведки и беспрепятственно отправлять грузы.
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4 н.
александр петров
Что бы скрыть свои промахи, это мягко сказано, и ошибки, самый лучший вариант это найти врага и свалить всё на него! Ну а что ещё делать если &quot;Эуропэйския&quot; руками водители &quot;Чином от ума избавлены&quot;?? Беда в том, что от их умопомрачения страдает простой народ. Хотя?? Сами на выбирали идиётов и теперь с ними маются. &quot;Щительнее надыть таварисчи бюргеры. Щительнее с выборами и поборами&quot;!!!
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4 н.
Евгений Благородный
Но и накроется гейропа медным тазом.
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4 н.