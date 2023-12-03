Киссинджер в последнем интервью выступил против государства Палестина

Миру необходимо отказаться от идеи «два государства для двух народов» и создания независимого палестинского государства, а также отдать Западный берег Иордании, заявил экс-госсекретарь США Генри Киссинджер в своем, предположительно, последнем интервью для издания Politico.
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