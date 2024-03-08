Расчеты РСЗО «Торнадо-Г» группировки войск «Запад» уничтожили объекты и позиции ВСУ на Купянском направлении

Автоматизированная система наведения и прицеливания, топопривязки и навигации РСЗО «Торнадо-Г» позволяет наносить огневое поражение по координатам в автоматическом режиме.
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