Исторические напёрстки Реплика о начале Третьей Мировой Передаёт «The New York Times»: Президент Байден поручил своей команде обеспечить Украине возможность использовать поставляемое США оружие для ведения ответного огня в Харьковской области, чтобы Украина могла нанести ответный удар по российским силам, которые атакуют или готовятся атаковать.