Путин напомнил, кем был для него отец Рамзана Кадырова

Президент России Владимир Путин в ходе своего визита в Чеченскую Республику почтил память первого президента региона Ахмата Кадырова, назвав его своим другом и выразив признание его заслугам перед чеченским народом.
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