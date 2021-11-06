Коста-Рика первая в мире ввела обязательную Covid-вакцинацию детей

Коста-Рика первой в мире ввела обязательную вакцинацию детей от коронавируса. Представители министерства здравоохранения страны заявили, что прививка от Covid-19 пополнит обширный список основных детских прививок, которые требуются по закону.
Коста-Рика первой в мире ввела обязательную вакцинацию детей от коронавируса. Представители министерства здравоохранения страны заявили, что прививка от Covid-19 пополнит обширный список основных детских прививок, которые требуются по закону.
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