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Коста-Рика первая в мире ввела обязательную Covid-вакцинацию детей

Коста-Рика первая в мире ввела обязательную Covid-вакцинацию детей

Коста-Рика первой в мире ввела обязательную вакцинацию детей от коронавируса. Представители министерства здравоохранения страны заявили, что прививка от Covid-19 пополнит обширный список основных детских прививок, которые требуются по закону.

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