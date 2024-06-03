Спикер парламента Грузии подписал закон об иноагентах

Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили сообщил, что подписал закон об иностранных агентах, после чего документ вступил в силу (президент республики Саломе Зурабишвили наложила на закон вето, но парламент его преодолел.
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