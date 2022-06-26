Недружественая Япония не хочет уходить с российского рынка, который покинули всего 4 из 168 крупных японских компаний

Как сообщает агентство Kyodo со ссылкой на данные статистического центра Teikoku Databank, всего 4 из 168 крупных японских компаний (2,4%), ведущих бизнес в России, приняли решение окончательно уйти с российского рынка из-за военной операции на Украине.
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