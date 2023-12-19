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Саратов - в осаде. Мигранты режут и забивают палками

Саратов - в осаде. Мигранты режут и забивают палками

Саратов оккупирован. Мигранты из Закавказья считают себя уже полными его хозяевами: драки, грабежи, убийства на саратовских улицах.

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Комментарии
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ВБ
Владимир Басов
Или отдавать на перевоспитание Рамзану Кадырову. Он знает, как учить уму-разуму подобных уродов.
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26 мин.
Елена Тимофеева
с  митингующими, одиночными пикетчиками и пластиковыми стаканчиками - полная конкретика.
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17 мин.
ЕТ
Елена Тимофеева
калининград - особая зона. анклав. возможно, им сверху даны такие установки.
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13 мин.

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