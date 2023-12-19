Саратов оккупирован. Мигранты из Закавказья считают себя уже полными его хозяевами: драки, грабежи, убийства на саратовских улицах.
Саратов - в осаде. Мигранты режут и забивают палками
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ВБ
Владимир Басов
Или отдавать на перевоспитание Рамзану Кадырову. Он знает, как учить уму-разуму подобных уродов.
Ответить
26 мин.
Елена Тимофеева
с митингующими, одиночными пикетчиками и пластиковыми стаканчиками - полная конкретика.
Ответить
17 мин.
ЕТ
Елена Тимофеева
калининград - особая зона. анклав. возможно, им сверху даны такие установки.
Ответить
13 мин.
Свежие комментарии