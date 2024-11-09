Сергей Дудаков: «Эмоции я выдаю наедине: выходишь на улицу, нет никого – и!.. Перед камерами все держу в себе – зачем делать напоказ?»

– Хочется спросить про эмоции, потому что вы не выдаете, так скажем, какую-то улыбку. – (Улыбается). – Вот сейчас Сергей Викторович улыбается! – Эмоции я выдаю, наверное, наедине: выходишь на улицу, нет никого – и!.