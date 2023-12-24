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Баскетболисты "Барнаула" на выезде уступили "Тамбову"

Баскетболисты "Барнаула" на выезде уступили "Тамбову"

Барнаульцы идут шестыми в таблице Баскетболисты "Барнаула" на выезде уступили "Тамбову". Заключительный матч алтайской команды в уходящем году в рамках мужской Суперлиги состоялся вечером 23 декабря и завершился поражением барнаульцев в упорной борьбе – 91:94.

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