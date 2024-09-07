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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Никита Щитов: «Неплохо СКА играет, интересно. Понравилось звено Кузнецова. Главное, чтобы у вратарей с психикой было все нормально»

В первом матче Фонбет Чемпионата КХЛ команда под руководством Романа Ротенберга уступила в Магнитогорске «Металлургу» (4:5 ОТ).

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