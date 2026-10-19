Запасы топлива для северных территорий Поморья сформированы на две третиНа оперативном совещании под председательством губернатора Александра Цыбульского обсудили подготовку к отопительному сезону, уделив особое внимание запасам топлива в северных районах с ограниченным транспортным доступом.