Разнорабочий из Волгоградской области обвиняется в совершении преступления на территории Самары

В полицию поступило заявление от представителя микрофинансовой компании. Он пояснил, что неустановленное лицо, используя данные другого человека, введя в заблуждение сотрудников организации, обманным путем, оформило кредиты на покупку сотовых телефонов, не исполняя при это обязательства.