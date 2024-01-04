Билла Клинтона уличили в связях с миллиардером-педофилом

Бывший президент США Билл Клинтон всплыл в деле миллиардера-педофила Джеффри Эпштейна. Подруга Эпштейна Гилейн Максвелл, осужденная за пособничество в принуждении к проституции, рассказала о тесных личных связях финансиста с экс-главой Белого дома и о его сексуальных предпочтениях.
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