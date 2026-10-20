Tina Fey earned multiple Emmy Awards for writing, producing, and acting in this sitcom that debuted in October 2006 and became a hit.
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