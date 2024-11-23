360
360°НовостиЭфир
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

360

162 279 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Карабухин
    !Украинцы – когда у вас появится – МОЗГ? Где ваш ум и ваши мозги? !!! Голодомор – выдумка Госдепа США. …В те годы нес...Компартия Греции ...
  • чвсатпкьл
    Трамп вообще набирает себе в команду евреев сторонников Израиля и как там будет чувствовать Маск непонятно. 🤣😂WP: в команде Тра...
  • Сергей Туренко
    Статья ни о чем. А если он давал наверх необъективные сводки, то отстранить мало, в сталинское время расстрел и все, ...Военкор Котенок: ...

Медведев заявил о возможности завершить конфликт на Украине без новых издержек

Медведев заявил о возможности завершить конфликт на Украине без новых издержек

Ситуацию на Украине можно урегулировать без новых издержек для человечества. Это произойдет в том случае, если Североатлантический альянс перестанет «раздувать пожар» конфликта, заявил телеканалу Al Arabiya зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх