Медведев заявил о возможности завершить конфликт на Украине без новых издержек

Ситуацию на Украине можно урегулировать без новых издержек для человечества. Это произойдет в том случае, если Североатлантический альянс перестанет «раздувать пожар» конфликта, заявил телеканалу Al Arabiya зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев.
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