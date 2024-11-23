Медведев заявил о возможности завершить конфликт на Украине без новых издержек

Ситуацию на Украине можно урегулировать без новых издержек для человечества. Это произойдет в том случае, если Североатлантический альянс перестанет «раздувать пожар» конфликта, заявил телеканалу Al Arabiya зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев.