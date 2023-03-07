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Аналитики Wildberries назвали самые популярные подарки к 8 марта

Аналитики Wildberries назвали самые популярные подарки к 8 марта

Специалисты Wildberries проанализировали спрос на товары на сайте. В комментарии для РИА Новости они назвали самые популярные позиции, которые клиенты приобретали в качестве подарков на 8 марта.

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