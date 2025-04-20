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Новости Липецка

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  • Егор Горшков
    Это значимое событие не только для города, но и для всего региона.Герман Греф и Иго...

В Липецке жильцы дома 1967 года постройки три года живут с грибками и плесенью

В Липецке жильцы дома 1967 года постройки три года живут с грибками и плесенью

В социальных сетях появились сообщения о многолетних проблемах жильцов старого дома в Липецке. Крыша здания, построенного в 1967 году, находится в аварийном состоянии более трех лет, из-за чего в квартирах регулярно происходят протечки и затопления.

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