В Липецке жильцы дома 1967 года постройки три года живут с грибками и плесенью

В социальных сетях появились сообщения о многолетних проблемах жильцов старого дома в Липецке. Крыша здания, построенного в 1967 году, находится в аварийном состоянии более трех лет, из-за чего в квартирах регулярно происходят протечки и затопления.
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