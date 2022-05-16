Украина подтвердила эвакуацию 264 военных с “Азовстали”

Их доставили в больницу Новоазовска, а также в Еленовку.Министерство обороны Украины подтвердило, что 53 тяжело раненых с «Азовстали» доставлены в больницу в Новоазовск, еще 211 человек вывезены в Оленевку (Еленовку) через гуманитарный коридор.