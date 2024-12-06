RT Russia
RTНовостиМирРоссияБывший СССРЭкономикаСпортНаука
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

RT Russia

11 419 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Лариса Галахова
    А что Джамшеджон делает в Ленинградской области?Врача из Леноблас...
  • Юрий Зубрин
    Каха заслуживает самого глубочайшего за служение Родине ! В отличии от этого .....Экс-футболист «Ми...
  • Юрий Зубрин
    Врёт турок проклятый!Эрдоган заявил, ч...

Миршаймер: у Трампа не получится навязать России свои условия по Украине

Миршаймер: у Трампа не получится навязать России свои условия по Украине

Профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom выразил мнение, что у избранного президента США Дональда Трампа не получится навязать России свои условия по урегулированию ситуации на Украине.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх