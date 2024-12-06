Миршаймер: у Трампа не получится навязать России свои условия по Украине

Профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom выразил мнение, что у избранного президента США Дональда Трампа не получится навязать России свои условия по урегулированию ситуации на Украине.
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