Фигуристка Фролова считает чемпионат Петербурга проверкой сил перед Спартакиадой

В этом году турнир посвящён 80-летию полного освобождения Ленинграда от блокады. Фигуристка Анна Фролова считает чемпионат Петербурга проверкой своих сил перед Спартакиадой, в рамках которой пройдёт финал российской серии Гран-при.
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