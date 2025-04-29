Leonid PlиGin

21 апреля он проснулся на два часа позже, чем это делал Гитлер. Он самоустранился от командования и предался апатии. В последующие дни, когда Гитлер-Конопацкий появлялся в коридорах Рейхстага, на него уже никто не обращал внимания, не вытягивался по стойке смирно, не кричал приветствия с вытянутой вверх рукой, более того, военные при виде «фюрера» даже не прекращали свои разговоры. Все чувствовали, что Гитлер не настоящий. Тем не менее, Конопацкий умудрился устроить истерику из-за того, что Феликс Штайнер отказался выполнить приказ по обороне Берлина. Видимо, проницательный Штайнер почувствовал, что фюрер не настоящий. Конопацкий благославил юношей из гитлер-югенда на смерть, он даже удалился в личные покои с Евой Браун . Так продолжалось до 26 апреля, пока в Берлин не вернулся Герман Гёринг. Гёринг многократно работал с Конопацким и легко раскусил, кто сейчас занимает личный бункер Гитлера. Впрочем, об этом догадывался не только обергруппенфюрер СС. 29 апреля Гёринг организовывает бракосочетание «фюрера» и Евы Браун. Он знал, что Гитлер никогда не позволил бы связать себя узами Гименея. Конопацкий на это поддался. 29 апреля был зарегистрирован их брак, и Ева официально взяла себе фамилию Гитлер. Оказавшись на следующий день наедине с Евой, Гёринг позволил себе в шутку заметить, что фюрер после бракосочетания заметно помолодел. – Да, – кокетливо улыбнулась Ева Гитлер. – У него теперь даже два яичка . Через полчаса Ева Гитлер была отравлена цианистым калием. Гёринг, казалось, продумал всё. Даже зубы у двойника были абсолютно идентичными с Гитлером. А вот про такую мелочь, как крипторхизм, он даже и не подумал. Оставлять такого «Гитлера» живым не имело никакого смысла. Ещё, чего доброго, он вздумает балакать с русскими на своей хохляцкой мове. Гёринг вошёл в бункер к Гитлеру-Конопацкому и предложил ему на выбор пистолет и ампулу с цианистым калием. Конопацкий, панически боялся Германа Гёринга. Псевдо-Гитлер взял и то, и другое. Сунув ампулу в рот и боясь нечаянно раздавить её зубами, он прошамкал по-русски, глядя в глаза своему врагу и мучителю: – Да ждравштвует таварыш Сталин! Потом, словно испугавшись неминуемого наказания, сунул ствол пистолета себе в рот и нажал спусковой крючок. Пуля разбила во рту ампулу с цианистым калием, и профессиональные историки-исследователи до сих пор не могут точно определить истинную причину смерти Гитлера. Одни с пеной у рта спорят, что он умер от отравления цианистым калием, другие утверждают, что причиной смерти фюрера стала пуля, разнёсшая вдребезги черепную коробку в районе затылка.