В Крыму привлечен к ответственности гражданин, демонстрировавший в учебном заведении запрещенную информацию

Сотрудники ОМВД России по Белогорскому району при содействии сотрудников Центра по противодействию экстремизму МВД по Республике Крым задержали гражданина, который, являясь преподавателем одного из учебных заведений, совершил противоправные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации, публично демонстрировал запрещенную атрибутику.