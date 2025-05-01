Intel раскрывает производительность 14A и новые «Turbo Cells», которые разблокируют максимальную частоту ЦП и ГП

На мероприятии Intel Foundry Direct 2025 в Сан-Хосе (Калифорния) компания Intel сделала ряд анонсов и, наконец, поделилась показателями производительности своего грядущего технологического узла 14A, выход которого на рынок запланирован на 2027 год, заявив о снижении энергопотребления до 35 %.