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Intel раскрывает производительность 14A и новые «Turbo Cells», которые разблокируют максимальную частоту ЦП и ГП

Intel раскрывает производительность 14A и новые «Turbo Cells», которые разблокируют максимальную частоту ЦП и ГП

На мероприятии Intel Foundry Direct 2025 в Сан-Хосе (Калифорния) компания Intel сделала ряд анонсов и, наконец, поделилась показателями производительности своего грядущего технологического узла 14A, выход которого на рынок запланирован на 2027 год, заявив о снижении энергопотребления до 35 %.

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