Двухтонная ракета «Искандера» уничтожила командный пункт ВСУ

РИАМО - 1 ноя. Российский ОТРК «Искандер» поразил двухтонной ракетой украинский командный пункт, где собирался высший офицерский состав ВСУ, пишет РЕН ТВ со ссылкой на корреспондента «Известий» Ксению Солдатову.
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