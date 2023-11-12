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    Двести тысяч рублей за весь "пучек" за всю грядку... я думал за каждый пенек "черного дерева".Вот так выглядит ...

Пугачёва опубликовала политический текст: певица ждёт "победы света над тьмой" и просит не считать её деньги

Пугачёва опубликовала политический текст: певица ждёт "победы света над тьмой" и просит не считать её деньги

Политика просто с Игорем Таланцевым Пугачева в запрещенной соцсети опубликовала программный политический текст.

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Комментарии
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Lev Konov
Вопрос: что сделала А.Б. Пугачёва для страны и её народа? Почему столько СПЕСИ? Что после неё останется? Киркоров, Галкин? Свобода - для хамства, развязанности и матерщины (&quot;академиев не кончала&quot;)? Бездарный по вкусу особняк? (символично: в местечке ГРЯЗЬ)... Захват власти в шоу-бизнесе во времена Ельцина? Западное бездарное попугайство? но &quot;Битлз&quot; - из другой Вселенной)... И всё же, будем объективны - у Пугачёвой есть хорошая дочь (характером и порядочностью - в папу) и прекрасные творческие работы - озвучка песен М.Таривердиева к к/ф &quot;С лёгким паром&quot;... Кажется, всё...
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13 час.
Юрий Золотарев
Алла! Если у тебя ГОВНЕЦО в душе, то - кому ты, ннахрен, нужна теперь в России? А если и в самом деле &quot;ничего плохого не имела в виду&quot;, то - русские милосердны, ошибки прощают. Но ты же хорохоришься, хочешь и на ёлку влезть, и задницу не ободрать! А  ТАК  не бывает.
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12 час.
Галина Дьячина
фигаро там..фигаро здесь..о каком патриотизме может идти речь..совесть сменила давно на деньги...
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12 час.

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