Пугачёва опубликовала политический текст: певица ждёт "победы света над тьмой" и просит не считать её деньги

Lev Konov Вопрос: что сделала А.Б. Пугачёва для страны и её народа? Почему столько СПЕСИ? Что после неё останется? Киркоров, Галкин? Свобода - для хамства, развязанности и матерщины ("академиев не кончала")? Бездарный по вкусу особняк? (символично: в местечке ГРЯЗЬ)... Захват власти в шоу-бизнесе во времена Ельцина? Западное бездарное попугайство? но "Битлз" - из другой Вселенной)... И всё же, будем объективны - у Пугачёвой есть хорошая дочь (характером и порядочностью - в папу) и прекрасные творческие работы - озвучка песен М.Таривердиева к к/ф "С лёгким паром"... Кажется, всё...

Юрий Золотарев Алла! Если у тебя ГОВНЕЦО в душе, то - кому ты, ннахрен, нужна теперь в России? А если и в самом деле "ничего плохого не имела в виду", то - русские милосердны, ошибки прощают. Но ты же хорохоришься, хочешь и на ёлку влезть, и задницу не ободрать! А ТАК не бывает.