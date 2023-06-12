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Минобороны России подписало первый контракт с отрядом «Ахмат» в рамках приказа о добровольцах

Минобороны России подписало первый контракт с отрядом «Ахмат» в рамках приказа о добровольцах

Отечественное оборонное ведомство подписало первый контракт с отрядом «Ахмат» в рамках приказа о добровольцах.

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