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Быстров предложил «бить палкой» молодых футболистов

По его мнению, юные спортсмены проигрывают конкуренцию 35-летним. Бывший игрок сборной России по футболу Владимир Быстров предложил вернуться к дедовским методам воспитания и начать «бить палкой» молодых спортсменов.

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