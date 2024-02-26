Быстров предложил «бить палкой» молодых футболистов

По его мнению, юные спортсмены проигрывают конкуренцию 35-летним. Бывший игрок сборной России по футболу Владимир Быстров предложил вернуться к дедовским методам воспитания и начать «бить палкой» молодых спортсменов.
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