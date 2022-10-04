Изображения рыб украсили вестибюль станции метро «Нагатинский Затон»

РИАМО - 4 окт. Специалисты смонтировали в вестибюлях станции «Нагатинский Затон» восточного участка Большой кольцевой линии столичного метро изображения рыб, обитающих в водоемах Московского региона, сообщается на официальном сайте мэра города.
РИАМО - 4 окт. Специалисты смонтировали в вестибюлях станции «Нагатинский Затон» восточного участка Большой кольцевой линии столичного метро изображения рыб, обитающих в водоемах Московского региона, сообщается на официальном сайте мэра города.
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