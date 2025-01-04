В рамках декады спорта на базе гимназии проходит рождественский турнир по мини-футболу. Участников турнира приветствовал первый заместитель главы района Геращенко О.
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В рамках декады спорта на базе гимназии проходит рождественский турнир по мини-футболу. Участников турнира приветствовал первый заместитель главы района Геращенко О.