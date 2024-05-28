Желтый уровень погодной опасности объявлен в Калужской области

В Гидрометцентре России предупредили о высоком риске возникновения пожаров в Калужской области и объявили желтый уровень опасностиГидрометцентр России предупреждает о высокой пожарной опасности 4 класса в Калужской области.
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