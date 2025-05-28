Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Париж воюет против России, Киев использует французские ракеты для атаки по российской территории, в основном по гражданским объектам.
Лавров: Франция воюет против России
Комментарии
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GD
Gennady Domnenko
...Не смеют, что ли командиры Чужие изорвать мундиры О русские штыки?...
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12 час.
Владимир Лагно
Вот именно,НЕ СМЕЮТ,так как нет настоящих командиров!
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11 час.
Eduard
Вот поэтому предлогаю врезать по столицам Германии и Франции!
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5 час.
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