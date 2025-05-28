Русская весна
MainНовостиАналитика/МненияЭкономика
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Русская весна

115 531 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Eduard
    Я не понимаю народ,который терпит таких дураков и выставлчет к власти.Из миллионов немцев специально плешивых задрото...Мерц: Мы сделаем ...
  • Eduard
    Одного плешивого на такогоже сменили в Германии!Мерц: Мы сделаем ...
  • Eduard
    Кто это "мы" ты плешивое ЧМО Мерц и черножопый Обама твой хозяин?Мерц: Мы сделаем ...

Лавров: Франция воюет против России

Лавров: Франция воюет против России

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Париж воюет против России, Киев использует французские ракеты для атаки по российской территории, в основном по гражданским объектам.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
GD
Gennady Domnenko
...Не смеют, что ли командиры Чужие изорвать мундиры О русские штыки?...
Ответить
12 час.
Владимир Лагно
Вот именно,НЕ СМЕЮТ,так как нет настоящих командиров!
Ответить
11 час.
Eduard
Вот поэтому предлогаю врезать по столицам Германии и Франции!
Ответить
5 час.
наверх