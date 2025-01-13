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Царьград

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После хамства Алиева Россия столкнулась с примитивными фейками

После хамства Алиева Россия столкнулась с примитивными фейками

Совсем не часто в информационное пространство вбрасываются такие фейки, которые опровергать приходится Министерству иностранных дел России.

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