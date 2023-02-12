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«Газиантеп» из-за землетрясения снялся с чемпионата Турции вслед за «Хатайспором». В лиге осталось 17 клубов

«Газиантеп» из-за землетрясения снялся с чемпионата Турции вслед за «Хатайспором». В лиге осталось 17 клубов

«Газиантеп» сообщил, что снялся снялся с чемпионата Турции из-за землетрясения. Ранее с турнира снялся «Хатайспор».

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