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Спорт Уик-Энд

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Ветеран «Зенита-2» Дмитрий Барков досрочно обеспечил своей команде первое место!

Ветеран «Зенита-2» Дмитрий Барков досрочно обеспечил своей команде первое место!

«Зенит»-2 досрочно стал победителем группы «Серебро» LEON-Второй лиги А сезона-2026. В субботу петербургский клуб на выезде обыграл «Тюмень» со счётом 1:0.

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