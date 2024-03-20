52-летний мужчина пострадал на пожаре в Калуге

20 марта в калужском районе Азарово произошел пожар, в результате которого пострадал мужчина. В ночь на 20 марта, в 1 час 43 минуты, на пульт пожарной охраны поступило сообщение о возгорании в одноэтажном жилом доме по Терепецкому проезду.